Во Львове подожгли отделение "Сбербанка"

Во Львове утром в среду, 14 февраля, неизвестные подожгли отделение Сбербанка, которое находится по улице Городоцкой. Об этом сообщили в полиции, пишет ZAXID.NET.



Инцидент произошел около шести утра. Неизвестные выбили стекло и бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение. На месте были обнаружены остатки пластмассовой бутылки.



Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства статье "Умышленное повреждение имущества".



В свою очередь, сотрудник полиции Игорь Зинкевич рассказал, на месте происшествия свидетели видели мужчину и женщину, которые разбили стекло и бросили зажигательную смесь. Женщина была одета в красный плащ.

