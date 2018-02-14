Порошенко допросят по делу Януковича о госизмене на следующей неделе

Обвинение по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене намерено на следующей неделе допросить в качестве свидетеля украинского лидера Петра Порошенко, заявил в среду прокурор по делу Руслан Кравченко.



Ранее суд заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.



"На следующей неделе мы планируем допросить постпреда Украины при ООН (Владимира) Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — заявил Кравченко в эфире телеканала "112. Украина".



По его словам, на следующей неделе завершится допрос свидетелей со стороны обвинения, стороны приступят к допросу свидетелей со стороны защиты.



Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

