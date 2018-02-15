МИД РФ: сообщения о сотнях погибших россиян в Сирии являются дезинформацией

Сообщения о сотнях или десятках погибших россиян в Сирии являются дезинформацией. Об этом заявил в среду ТАСС источник в МИД РФ.



"Распространяемые сообщения рядом западных СМИ о сотнях, десятках погибших в Сирии являются классической дезинформацией", - сказал собеседник агентства.



На прошлой неделе телеканал CBS выступил с утверждением о том, что граждане России входили в подразделения сирийских проправительственных сил, которые 7 февраля у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор якобы напали на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), пользующихся поддержкой Вашингтона. Коалиция во главе с США нанесла удар по указанным проправительственным силам.



Как заявило ранее Минобороны России, сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило Минобороны.

