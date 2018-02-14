Суд арестовал бывшего прокурора Сусу без права залога

Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога экс-заместителю руководителя департамента Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам в сфере экономики Дмитрию Сусу, сообщили агентству "Интерфакс-Украина"в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).



По информации САП, такое решение суд принял накануне, во вторник.



Как сообщалось, детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали Д.Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь".



Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.



7 июля 2017 года Соломенский районный суд г.Киева отправил Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета, хотя прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в 5 млн грн. По решению суда Сус находился под домашним арестом в Хмельницком.



22 января 2018 года Соломенский райсуд г.Киева изменил меру пресечения Сусу с домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета на залог в сумме 1,76 млн грн.

