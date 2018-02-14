Матиос: Шепелеву сломали челюсть и нос, он не может говорить

После задержания экс-нардепа от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева, которого арестовали до 8 апреля, оказалось, что у него сломаны челюсть и нос.



Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "Украинская правда".



"Медики установили, что у Шепелева сломаны челюсть и нос, кроме других телесных повреждений, которые можно предварительно квалифицировать как средней тяжести повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья", - отметил Матиос.



По его словам, Шепелеву было предоставлено "полноценное медицинское обследование по всем параметрам".



Из-за проблем с лицом бывшему депутату наложили специальные шины, с которыми ему трудно говорить, и он еще требует дальнейшего медицинского наблюдения.



"Пока здоровье Шепелева не улучшится, следственные действия с ним проводить нельзя. Нужны его объяснения. Сначала он должен пообщаться с адвокатом, выбрать определенную им или совместно позицию и согласиться или не согласиться давать показания следствию", - сказал Матиос.



По его словам, военная прокуратура выясняет, кто избил Шепелева.



Напомним, что розыск Шепелева, которому вменяется вину целый букет экономических и насильственных преступлений (включая убийства), продолжался почти четыре года. Все это время считалось, что опальный нардеп, которого называют одним из авторов схемы по хищению средств в "Родовид банке" и "распилу" рефинансирования НБУ общией суммой свыше 500 млн грн, осел в России.



На территории РФ он оказался после того, как в 2014 году вместе с конвоиром сумел сбежать из больницы в период своего ареста.



Ранее Шепелев заявил, что из него силой выбивали показания.



