Песков: заявления США о вмешательстве РФ в выборы похожи на одержимость

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал похожими на одержимость американские заявления о возможности вмешательства России в результаты промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года.



"Я не вижу смысла это комментировать, дело в том, что это уже похоже - при всем уважении к авторам таких заявлений - на одержимость", - заявил представитель Кремля журналистам.



Он подчеркнул: "Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела". "Мы весьма негативно относимся к тому, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем это сами", - отметил Песков.



Он напомнил, что российская сторона многократно заявляла о такой позиции. "Мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в Соединенных Штатах Америки", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

