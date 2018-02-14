Брехунцы-2018: Питкэрн становится ближе...
Эти слова приписывали многим. Американцу Марку Твену, с его подачи премьер-министру Великобритании лорду Бенджамину Дизраэли, английскому либералу Чарльзу Дилку, французскому физиологу Франсуа Мажанди. Но остановились на том, что: «Мир нуждался в этой фразе, и несколько человек могли бы гордиться, придумав ее». Потому что в этой фразе – универсальная, чистая, практически незамутненная ложными смыслами правда: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И это есть в любой стране, где брехунцы не отвечают за свои слова, ибо служат власти.
Ну как служат... Даже не тем, что лгут постоянно в обычной жизни (это их право), а тем, что официально прикрывают деятельность власти, либо занижая, либо возвеличивая результаты ее работы. И то, и другое одинаково сбивает с толку «пипл», который все «хавает», но при этом не знает, что и думать, как жить и как выживать. А делается все это при помощи статистических данных, которые тот же француз Мажанди замысловато назвал «модификацией правды, которая проявляется в сравнительной степени неправды и лжесвидетельства, имеет и суперлатив (то есть превосходную степень. – Авт.) – статистику»...
И я не зря так осторожно подхожу к сути повествования. Любая цифирь, которая характеризует деятельность человека, – многолика и многозначна. Однако ложь всегда чудовищна. Особенно если выглядит правдоподобно – так она обманывает еще больше. Украинская же Государственная служба статистики (Госстат) владеет упомянутым выше «суперлативом» практически виртуозно. И это понятно: если за последние годы вообще не врать или вранью не верить, то часть «пипла» может ненароком и повеситься. От безысходности, которой есть одна альтернатива – «исходность» в виде выезда из страны. К чертовой матери, в гости, по турпутевке на отдых. Все это якобы даровал украинцам вожделенный предоставленный Евросоюзом безвиз, позволяющий любому, кто наскребет нужную деньгу, продав хоть почку черным трансплантологам, сказать «остаточнэ прощавай». Чему угодно, в том числе и опостылевшей и бесперспективной жизни в родном краю.
И есть большие подозрения, что власть потому так и рекламирует безвиз как свое наивысшее достижение, что ей выгоден свал укров, ариев и даже шумеров из родной страны. Одни под землю от старости и болезней, общей социальной неухоженности, другие – в иные земли, и власти прибыток: меньше тратиться на оставшихся...
Если за последние годы вообще не врать или вранью не верить, то часть «пипла» может ненароком и повеситься. От безысходности, которой есть одна альтернатива – «исходность» в виде выезда из страны. К чертовой матери, в гости, по турпутевке на отдых. Все это якобы даровал украинцам вожделенный предоставленный Евросоюзом безвиз
Однако Госстат может поставить под сомнение даже смысл и результаты безвиза. На его официальном сайте в чудном разделе «Выезд граждан Украины за границу по странам, в которые они выезжали, в 2017 году (по данным Администрации Госпогранслужбы Украины)» сказано, что за прошедший год границу Украины пересекло 26,5 млн. человек. Это много, больше половины всех граждан страны, которые посетили 71 государство мира с тремя главными целями – служебная или частная поездки и организованный туризм. И если верить этим данным, то больше всего выезжали в Польшу – 9,9 млн. визитов (как изобретательно это названо. – Авт.) и в Россию – 4,3 млн. Дальше по нисходящей: Молдова (1,68 млн.), Беларусь и Турция (почти по 1,2 млн.), Румыния (свыше 1 млн.), Словакия (850 тыс.) и Египет (733 тыс.).
Потрясло же не то, что украинцы больше всего ездили в страны, одна из которых (Россия) официально объявлена «агрессором» и «оккупантом», а другая (Польша) стремительно приближается к обретению этого статуса. Оказывается, наименее популярными для украинцев странами были Таджикистан (10 человек за весь прошлый год), Норвегия, Питкэрн, Мали, Кыргызстан (по 7 человек). И лишь по одному украинцу побывали в Ираке, Канаде и Южной Корее в 2017 году. Вы вдумайтесь, уважаемые, в эти цифры: Питкэрн, острова в Тихом океане, заморскую территорию Великобритании посетили 7 (семь!!!) любознательных украинцев, ищущих, видимо, свои шумерские корни по заданию Института нацпамяти, а вот Канаду – 1 (один!!!) человек. И это официально, повторяю, ОФИЦИАЛЬНО говорится о стране, где только украинская диаспора и канадцы украинского происхождения насчитывают 1,2 млн. человек. Больше только в России – официально 4-5 млн. чел., неофициально – миллионов 15-20 потомков тех, кого без всякого безвиза уволокло с родной земли за века совместной жизни в одном государстве.
Более того, этот один укр-шумер, побывавший в Канаде, обозначен как «частный визитер». И это притом, что в сентябре 2017-го в Канаде с рабочим визитом во главе целой делегации побывал сам гарант нации Петр Порошенко. Он, согласно Госстату и Погранслужбы Украины, что, уже не гражданин Украины, а члены его делегации – тоже инородцы? Или Госстат и Погранслужба так заняты своими делами, что не только пропускают прорыв Михо Саакашвили через укро-границу с «неофициальным» визитом и совсем не следят и не фиксируют, куда мотается в рабочем режиме глава государства? Неплохо, неплохо, если так. А ведь гарант нации полжизни в президентском кресле положил, чтобы безвиз добыть. Своей же нации. Чудны твои дела, Господи, но, похоже, не спасаешь Ты нас от идиотов...
Вот потому-то и бьется, как воспрянувшая от снулости рыба об лед, премьер Вова Гройсман, объясняя, что за прошлый год Украина сделала практически космической рывок во всеобщем приросте всего и движении к счастью, а ему никто не верит. А как верить, если «рост» этот обозначает и показывает Госстат, который путает, извините, легкие с яйцами и ищет в Питкэрне укров и ариев. Их же на дыбе можно пытать, но из них 99,9999% никогда не скажут и не покажут, где этот Питкэрн находится. Тем более что там, на острове, живет всего 49 человек – потомков печально известных восставших моряков с корабля «Баунти» и украденных ими таитянок. А значит, у укров и шумеров практически нет никакой перспективы к ним наняться и пропитания ради погорбатиться за денюжку малую – питкэрнцы сами справляются со своими проблемами. Даже, похоже, в почках от черных трансплантологов не нуждаются – экология-то там кайфовая...
Вот потому-то и бьется, как воспрянувшая от снулости рыба об лед, премьер Вова Гройсман, объясняя, что за прошлый год Украина сделала практически космической рывок во всеобщем приросте всего и движении к счастью, а ему никто не верит. А как верить, если «рост» этот обозначает и показывает Госстат, который путает, извините, легкие с яйцами и ищет в Питкэрне укров и ариев
А другие статданные об Украине показывают: она (Украина) вымирает и по уровню естественного прироста количества населения занимает 222-е место среди 226 стран мира, включая, наверное, и Питкэрн, где один новорожденный статистически «вставляет» Украину на раз. А рождается на Питкэрне гораздо больше, ибо таитянки – дамы привлекательные во всех отношениях. И среднемесячная зарплата украинцев, благодаря последним 114 успешным реформам, за последние три-четыре года «росла» так стремительно, что... уменьшилась с 450 до 270 долл. МВФ же вообще утверждает, что по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в 2016 году из 186 стран Украина заняла 131-е место. А вот ее «вороги» Польша и Россия занимают 56-е и 67-е место соответственно, как пишет об этом парламентская газета «Голос Украины». А она же (газета) – как бы тоже за власть...
Согласно данным из статьи в том же «Голосе Украины», на 1 декабря 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 76,3 млрд. долл., что составляет более 80% ВВП. Начиная с 2000 года, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине упало с 2,64 млн. тонн до 1,16 млн. тонн, или в 2,3 раза. Ускоренными темпами сокращается количество предприятий – с 364 тысяч в 2012-м до 306 тысяч в 2016 году. Почти в два раза по сравнению с 2003 годом Украина стала меньше производить металла. С каждым годом в животноводстве сокращается поголовье и уменьшается производство мясомолочной продукции, а ЕС, который является «еврораем» для шумеров, а также укров и ариев, еще и требует запретить торговлю домашним молоком...
Стараются просветить шумеров в этом плане и «большие друзья Украины» и «наши дорогие партнеры». Британский аналитический центр «The Legatum Institute» недавно установил, что украинцы удерживают «лидерство» по мировой шкале бедности – Украина за прошлый год заняла 112-е место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.
И просвета практически не видно. И вовсе не потому, что укры, арии, шумеры и прочие любители диковинного Питкэрна вдруг потеряли интерес к жизни и стали криворукими неумехами, слушая покорно рассказы неполживых украинских медиа о собственной счастливой жизни. Совсем нет. Просто, по данным американского аналитического центра «Heritage Foundation», Украина в рейтинге экономической свободы заняла последнее – 44-е место – в Европе, и 150-е место – среди 186 стран мира. То есть, может, украинцы и хотят что-то сделать и поправить свое положение, но кто же им даст, если реформы и так успешно осуществляются, а лишние люди не нужны и драпают даже в Питкэрн. И просвета как бы тоже нет. В рейтинге «Democracy Index 2017», подготовленном британской организацией «Economist Intelligence Unit», по уровню демократии Украина заняла 83-ю позицию из 167. По пяти основным позициям – избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура. То есть возможности демократически и мирно изменить жизнь у украинцев практически нет. Или с «коктейлями Молотова» и дубинами на майдан, или на Тихий океан к таитянкам. Госстат Украины, может быть, это и имеет в виду, радуя своими данными...