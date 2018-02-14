Брехунцы-2018: Питкэрн становится ближе...

Эти слова приписывали многим. Американцу Марку Твену, с его подачи премьер-министру Великобритании лорду Бенджамину Дизраэли, английскому либералу Чарльзу Дилку, французскому физиологу Франсуа Мажанди. Но остановились на том, что: «Мир нуждался в этой фразе, и несколько человек могли бы гордиться, придумав ее». Потому что в этой фразе – универсальная, чистая, практически незамутненная ложными смыслами правда: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И это есть в любой стране, где брехунцы не отвечают за свои слова, ибо служат власти.



Ну как служат... Даже не тем, что лгут постоянно в обычной жизни (это их право), а тем, что официально прикрывают деятельность власти, либо занижая, либо возвеличивая результаты ее работы. И то, и другое одинаково сбивает с толку «пипл», который все «хавает», но при этом не знает, что и думать, как жить и как выживать. А делается все это при помощи статистических данных, которые тот же француз Мажанди замысловато назвал «модификацией правды, которая проявляется в сравнительной степени неправды и лжесвидетельства, имеет и суперлатив (то есть превосходную степень. – Авт.) – статистику»...



И я не зря так осторожно подхожу к сути повествования. Любая цифирь, которая характеризует деятельность человека, – многолика и многозначна. Однако ложь всегда чудовищна. Особенно если выглядит правдоподобно – так она обманывает еще больше. Украинская же Государственная служба статистики (Госстат) владеет упомянутым выше «суперлативом» практически виртуозно. И это понятно: если за последние годы вообще не врать или вранью не верить, то часть «пипла» может ненароком и повеситься. От безысходности, которой есть одна альтернатива – «исходность» в виде выезда из страны. К чертовой матери, в гости, по турпутевке на отдых. Все это якобы даровал украинцам вожделенный предоставленный Евросоюзом безвиз, позволяющий любому, кто наскребет нужную деньгу, продав хоть почку черным трансплантологам, сказать «остаточнэ прощавай». Чему угодно, в том числе и опостылевшей и бесперспективной жизни в родном краю.



И есть большие подозрения, что власть потому так и рекламирует безвиз как свое наивысшее достижение, что ей выгоден свал укров, ариев и даже шумеров из родной страны. Одни под землю от старости и болезней, общей социальной неухоженности, другие – в иные земли, и власти прибыток: меньше тратиться на оставшихся...



Если за последние годы вообще не врать или вранью не верить, то часть «пипла» может ненароком и повеситься. От безысходности, которой есть одна альтернатива – «исходность» в виде выезда из страны. К чертовой матери, в гости, по турпутевке на отдых. Все это якобы даровал украинцам вожделенный предоставленный Евросоюзом безвиз

Вот потому-то и бьется, как воспрянувшая от снулости рыба об лед, премьер Вова Гройсман, объясняя, что за прошлый год Украина сделала практически космической рывок во всеобщем приросте всего и движении к счастью, а ему никто не верит. А как верить, если «рост» этот обозначает и показывает Госстат, который путает, извините, легкие с яйцами и ищет в Питкэрне укров и ариев