Кабмин утвердил новую программу сотрудничества с НАТО на 2018

Кабинет министров Украины утвердил программу сотрудничества с НАТО на текущий год, которая должна быть подписала президентом Украины, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.



"Новая годовая национальная программа сотрудничества с НАТО на 2018 год, наконец-то, несмотря на объективные задержки даже не по вине Украины, согласована Кабмином для внесения на рассмотрение и подпись акта президентом", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.



Климпуш-Цинцадзе добавила, что документ продолжит трансформироваться, совершенствоваться, "чтобы достичь того уровня стратегического документа и его исполнения, который бы реально готовил нас к реализации стратегической цели государства - быть готовыми к обретению членства в Альянсе".



Вице-премьер также рассказала, что Кабмин утвердил план мероприятий по реализации концепции информирования общественности о евроатлантическом сотрудничестве на 2018 год.



"Активная фаза воплощения плана в жизнь только начинается, возлагаю серьезные надежды на эффективную работу ведомств", - резюмировала она.

