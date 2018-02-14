Киев запретил ввоз российской серии книг "Путешествие вокруг света"

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) в среду сообщил, что запретил ввоз из России еще ряда книг, в частности, детской серии "Путешествие вокруг света".



В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку этому закону.



"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Роман Сенчин. "Постоянное напряжение" и серии "Путешествие вокруг света", — говорится сообщении. В ведомстве заявляют, что в книге Сенчина якобы имеет место "пропаганда имперских геополитических доктрин".



"Серия детских книг "Путешествие вокруг света" не вызывала вопросов относительно содержания, однако в исходных данных изданий указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", — сообщили в Госкомтелерадио.



В комитете добавили, что всего Госкомтелерадио выдало разрешения на ввоз из РФ и неподконтрольной Киеву территории Донбасса более 10 тысяч экземпляров печатной продукции. В то же время предоставлено 259 отказов в выдаче разрешений, из них 30 — на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио.

