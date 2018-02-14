ВВС: Процесс обмена был разблокирован благодаря Медведчуку

Согласно Минским соглашениям, освобождение удерживаемых лиц должно был состояться уже на пятый день после отвода тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако полный обмен пленными до сих пор так и не проведен, а заблокированный в последний год процесс удалось возобновить во многом благодаря непосредственному участию Виктора Медведчука. Об этом пишет «ВВС Украина» в своем материале, посвященном третьей годовщине «Минска-2».



«Процесс был разблокирован лишь в конце 2017 года после длительных усилий Украины, при посредничестве лидера общественного движения "Украинский выбор ― право народа" Виктора Медведчука, российского патриарха Кирилла и после телефонного разговора Владимира Путина с лидерами самопровозглашенных "республик", ― напоминает издание. ― Обмены пленными удалось восстановить после встречи Виктора Медведчука с Владимиром Путиным в Ново-Иерусалимском монастыре в подмосковной Истре в ноябре 2017 года. Через месяц после его телефонного звонка руководству самоназванных "ДНР", "ЛНР" большой обмен состоялся».



Авторы материала также делают акцент на роли Виктора Медведчука как важного коммуникатора в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе. «В течение последнего года мы стали свидетелями, как другие площадки и форматы переговоров заменили Минские соглашения и одноименный переговорный процесс. Дипломаты утверждают, что переговоры по линии Волкер ― Сурков и вертикаль Путин ― Медведчук лишь дополняют "Минск-2"», ― пишет «ВВС Украина».



В целом же в материале отмечается низкий уровень реализации комплекса мер в течение трех лет после подписания этого документа. И даже указывается, что, кроме непосредственно сторон конфликта, Франция и Германия с точки зрения международного права, как посредники, тоже несут ответственность за стагнацию Минских соглашений, призванных создать условия для восстановления мира на Донбассе.



Благодаря Виктору Медведчуку, представителю Украины в Трехсторонней контактной группе, который занимается обменом пленными с декабря 2014 года, удалось освободить 479 человек — как военнослужащих, так и гражданских лиц, а кроме того, вернуть в Украину Надежду Савченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, осужденных в РФ.

