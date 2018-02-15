В ближайшие сутки погода сильно не изменится

На погоду на Украине в ближайшие сутки 15 февраля окажет влияние малоактивный циклон, перемещающийся с Балкан на запад Черного моря, температурный фон кардинально не изменится, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в западных и большинстве южных регионов, а также в Винницкой области, и днем по всей Украине, кроме восточных областей, прогнозируется небольшой снег, на юге - с дождем, ночью в прикарпатских и Одесской областях ожидаются умеренные осадки.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве 15 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 февраля самая высокая температура днем была 11,7° в 2016 году самая низкая ночью -27,3 в 1911 году.



На Украине 16 февраля временами пройдет небольшой снег, а в большинстве западных и южных областей без осадков.



На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 2-7°, в западных областях кое-где 8-10° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве 16 февраля временами ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

