Bitcoin продолжает дорожать

Криптовалюта Bitcoin за сутки подорожала на 9,74% до 9,920 тыс. долларов.



Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap, передают Українські Новини.



При этом капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю по состоянию на четверг составляет 164,5 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 8,5 млрд долларов.



Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 91,5 млрд долларов.



Отмечается, что всего уже получено 16,865 млн монет Bitcoin.



Как сообщали Українські Новини, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.

