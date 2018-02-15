Эпидемия гриппа в Украине: умерли еще двое детей

В Украине за последнюю неделю эпидемия гриппа унесла жизни еще двоих детей.



Об этом сообщает Минздрав.



По данным ведомства, эпидемический порог в стране превышен на 16,8%, в частности в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях.



Гриппом и ОРВИ заболело 258 036 человек, из них 70% - дети. С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 081 человек.



"На отчетной неделе зарегистрировано два летальных случая среди детей до 17 лет от гриппа и риновирусной инфекции", - сообщили в ведомстве.

