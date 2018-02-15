Раскрыта причина аварии во время пуска Falcon Heavy

Основатель SpaceX Илон Маск объяснил причину падения основного разгонного блока Falcon Heavy. Об этом пишет Space.com.



«Была нехватка жидкости для зажигания двух внешних двигателей. — пояснил Маск. — Решение этой проблемы очевидно». Также предприниматель рассказал о планах по строительству третьей плавучей платформы.



SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9. Боковые блоки успешно вернулись на землю, однако центральный рухнул в 100 метрах от плавучей платформы.



Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде».

