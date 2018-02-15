Ученые обнаружили новый класс антибиотиков

Устойчивость бактерий к антибиотикам - одна из самых острых проблем в медицине. Отсутствие новых препаратов и безрассудное употребление антибиотиков привели к масштабному кризису в лечении инфекционных болезней. Многим бактериям, вызывающим смертельно опасные заболевания, абсолютно не страшны антибиотики, передает The Daily Mail.



Американские ученые проанализировали более 1000 проб почвы со всех уголков страны. Исследователи впервые за 30 лет обнаружили неизвестный ранее класс антибиотиков - малацидины. Новые антибиотики успешно прошли испытания на грызунах. Оказалось, что малацидины способны справиться даже с метициллинрезистентным золотистым стафилококком, обладающим множественной лекарственной устойчивостью.



Обнаруженные соединения воздействуют на клеточную стенку бактерий. При этом препарат не токсичен для клеток млекопитающих (даже при самых высоких концентрациях). Бактерии, устойчивые к малацидинам, пока не найдены. Специалисты надеются, что новые антибиотики спасут много жизней.

