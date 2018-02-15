Ferrari показала новый суперкар 488 GTB Special Series

Итальянский автопроизводитель Ferrari опубликовал на своей официальной странице в Facebook тизерный видеоролик о новом суперкаре 488 GTB Special Series в преддверии его публичной премьеры, которая ожидается на автосалоне в Женеве в начале марта.



По предварительным данным, новинку укомплектуют существенно модернизированным 3,9-литровым двигателем V8 мощностью более 700 лошадиных сил, созданным на базе агрегата гоночной версии 488, которая участвует в серии Ferrari Challenge. Таким образом, 488 GTB Special Series станет самым мощным в истории Ferrari автомобилем, оснащенным восьмицилиндровым мотором, пишет Autonews.



Также предполагается, что ради снижения массы в конструкции суперкара применят больше композитных материалов: в частности, из карбона выполнят капот, крышу, бамперы, задний спойлер, а также некоторые детали интерьера, включая переднюю панель.



Кроме того, новый суперкар получит более тонкое ветровое стекло, окна и облегченные карбон-керамические тормозные механизмы, а также новый кузовной обвес, благодаря которому его аэродинамические показатели улучшатся на 20%, сообщается в публикации.



По предварительным данным, цены на эту новинку будут стартовать от 250 тысяч долларов.







