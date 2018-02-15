14 февраля приводит к беби-буму

Британские специалисты заявляют: День святого Валентина приводит к всплеску рождаемости через девять месяцев. Как передает The Daily Mail, на этой неделе ожидается, что показатели зачатия будут на 5% выше обычного. К примеру, в 2015 году в течение недели, на которую выпадало 14-е февраля, было зачато более 16000 детей. Притом, средние показатели составляли 15427 детей.



Таким образом, февраль является единственным месяцем, способным приблизиться по числу зачатий к периоду рождественских каникул. К слову сказать, доктор Тина Йоши из Университета Плимута призывает быть особо осторожными 14 февраля. Дело в том, что в День всех влюбленных увеличивается вероятность не только зачатия, но и заражения венерическими инфекциями.



А, принимая во внимание, что инфекции становятся устойчивыми, всего один незащищенный половой акт может вылиться в тяжелейшее заболевание. Эксперт подчеркивает: без работающих антибиотиков инфекции вроде хламидиоза, гонореи и сифилиса станут неизлечимыми. К тому же, нередко венерические заболевания протекают бессимптомно и лечение начинается слишком поздно.

