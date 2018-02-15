В Киеве на взятке попался главный инспектор таможни

В Киеве следователи прокуратуры совместно с оперативниками СБУ задержали на взятке главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Специализированный".



Об этом сообщил пресс-служба прокуратуры Киева.



"Установлено, что указанный чиновник систематически получал от физических лиц денежные средства в сумме от 200 до 600 долларов в качестве неправомерной выгоды за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, поступающих из-за рубежа", - говорится в сообщении.



Отмечается, что таможенника задержали с поличным после получения очередной взятки. В помещении Киевской городской таможни и по месту жительства фигуранта проведены обыски.



Задержанному готовится сообщение о подозрении по статье 368 (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

