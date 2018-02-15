В столичных школах запретили политическую агитацию

Киевский городской совет запретил рекламу политического характера и политическую агитацию в учебных заведениях столицы. За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 66 депутатов при минимально необходимом 61, сообщают Українські Новини.



"Предлагается установить, что на территории общеобразовательных учебных заведений города Киева не допускается распространение рекламы политического характера и осуществление политической агитации", - сказано в проекте решения.



В проекте документа отмечается, что для обеспечения надлежащего осуществления учебно-воспитательного процесса законодательство устанавливает ряд основополагающих гарантий, одной из которых является недопущение превращения общеобразовательных учебных заведений в поле для ведения общественно-политической деятельности.



Так, согласно действующему законодательству, одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций.



Согласно ч. 2 ст. 17 закона "Об общем среднем образовании" в общеобразовательных учебных заведениях запрещается создание и деятельность организационных структур политических партий, а также религиозных организаций и военизированных формирований.



Кроме этого, исходя из положений ст. 63 закона "Об образовании", объекты образования и науки, финансируемые из бюджета, не должны использоваться не по назначению.

