Принципы Медведчука: на каких условиях он готов вернуться во власть?

Ключевой игрок в украинско-российских отношениях дал интервью оппозиционной российской «Новой газете». Ее журналист Павел Каныгин сделал свои выводы из общения с Медведчуком: «Во время нашего интервью я увидел, что он понимает: возвращение явно затянулось. Но форсировать процесс он собирается только на своих условиях».



«В начале 2000-х его считали главным закулисным соперником Виктора Януковича в борьбе за титул преемника президента Кучмы. После бегства Януковича Медведчук тоже ушел в тень, но фактически остался главным пророссийски ориентированным политиком Украины», — пишет «Новая газета». И отмечает, что Медведчук не готов подстраиваться под электоральные интересы: «Он не скрывает своих властных амбиций, но замечает, что "при нынешней власти не имеет цели заполучить какую-то должность"».



Медведчук открыто говорит о своих идеях, которые последовательно отстаивает и, в отличие от других украинских политиков, не меняет в угоду электоральной моде: «Я принципиально и последовательно стою на своем. Продолжаю утверждать, что Россия не агрессор, что мы должны выстраивать с ней партнерские отношения. Сегодня развитие экономики для повышения благосостояния наших граждан заключается в восстановлении прагматичных экономических отношений со странами СНГ, и в первую очередь с Россией».



«2017 год воочию показал, что все действия украинской власти, направленные на так называемое движение в сторону ЕС и зоны свободной торговли, уничтожают экономику страны. И сегодня, по официальным данным за 2017 год, самый большой экспорт из Украины был в Россию, и самый большой импорт — из России в Украину», — приводит неоспоримые аргументы в поддержку своей позиции Виктор Медведчук.



«Последовательность и принципиальность во взглядах — это то, что я не собираюсь менять. Я исповедую жизненный принцип "делай что должно, и будь что будет"», — заявляет Медведчук, давая понять, что возвращаться во власть будет только со своей позицией и на своих условиях, что от своих взглядов он отказываться не намерен.



