В НАТО хотят создать "военный Шенген" – СМИ

Подобие "военного Шенгена" договорились создать министры обороны стран-членов НАТО в рамках европейских границ. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники.



Как сообщается, это предложение было согласовано накануне на встрече в Брюсселе. Первым эту идею выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявил, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".



Это предложение поддержали Литва, Эстония и Нидерланды. Однако эксперты указали на ряд сложностей: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.

