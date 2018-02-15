В Украине создадут общегосударственный онлайн-реестр вакансий

Кабинет министров Украины поручил Министерству социальной политики до октября внедрить механизм предоставления работодателями информации о потребности в рабочей силе в электронном виде для создания общегосударственного реестра вакансий с онлайн-доступом и актуализацией в режиме реального времени.



Об этом говорится в плане мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности, который утвержден распоряжением правительства №99 от 14 февраля.



Среди прочего, план предусматривает: поддержку работодателей в создании новых рабочих мест для безработных граждан из числа недостаточно конкурентоспособных на рынке труда; обеспечение индивидуального сопровождения отдельных категорий безработных, в том числе лиц с инвалидностью; организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц старше 45 лет.



Кроме того, предусмотрено стимулирование заинтересованности работодателей в трудоустройстве молодежи на первое рабочее место и содействие сторонам социального диалога в разработке отраслевых стандартов оплаты труда.

