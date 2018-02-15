«Макдоналдс» убрал чизбургеры из детских наборов в США

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs исключила чизбургеры из предназначенных для детей наборов Happy Meals.



Такая мера, пояснили в McDonaldʼs, необходима для того, чтобы Happy Meals соответствовали новым правилам по калорийности (не более 600 ккал), содержанию насыщенных жиров и добавленного сахара (не более 10% от энергетической ценности набора), а также натрия (не более 650 мг).



К 2022 году, по планам McDonaldʼs, новым требованиям должны будут соответствовать как минимум половина наборов Happy Meals во всех странах.



Посетители американских заведений McDonaldʼs по-прежнему могут заказать чизбургер как дополнительную опцию Happy Meals. Однако, пишет Reuters, далеко не все посетители будут готовы нарушить привычную схему заказа и воспользоваться такой возможностью.



С 2013 года, когда McDonaldʼs убрал из Happy Meals сладкие газированные напитки (оставив возможность их дополнительного заказа), многие покупатели стали отдавать предпочтение минеральной воде и сокам, входящим в стандартные детские наборы.



Долю Happy Meals в общей массе продаваемой еды McDonaldʼs не раскрывает, однако сообщает, что на семейные походы приходится не менее 30% от всех посещений ресторанов сети в мире.



Отказ от чизбургеров — не единственное изменение, которое McDonaldʼs вносит в детские наборы. К концу 2019 года компания намерена в 80 странах заменить игрушки, входящие в такие наборы, на книги. По состоянию на начало 2018 года книги выходят в Happy Meal в 20 странах, где работает McDonaldʼs.



