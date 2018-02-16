Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудят освобождение заложников

Вопрос освобождения заложников будет обсуждаться министрами иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявляет представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.



"Вопрос заложников (освобождения заложников – ИФ) будет одним из приоритетных и ключевых во время встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", которая состоится уже на этой неделе на полях конференции по безопасности в Мюнхене", - сказала И.Геращенко на брифинге в Киеве в четверг.



По ее словам, работа по освобождению украинских граждан - заложников, которые находятся как на оккупированной территории, так и на территории РФ Федерации - идет постоянно, и для этого используются разные каналы. "Поверьте, мы работаем, мы работаем через разные каналы, о которых говорим только после того, как удалось кого-то вытянуть. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут определенные хорошие новости об освобождении украинцев", - сказала И.Геращенко.



Она подчеркнула, что над этим работает и президент Украины.



При этом И.Геращенко отметила, что освобождение заложников зависит от президента РФ Владимира Путина. "Вопрос освобождения заложников зависит от одного человека. Его фамилия Путин. И поэтому очевидно, что очень важно об этом говорить именно с ним", - сказала она.



И.Геращенко подчеркнула, что основным заданием 2018 года является освобождение заложников не только с оккупированной территории, но и "разблокировка процесса освобождения политзаключенных Кремля".



Как сообщалось, встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 16 февраля текущего года в Мюнхене.

