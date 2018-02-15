Трамп считает, что к трагедии в школе привела психическая болезнь стрелка

Президент США Дональд Трамп считает, что причиной трагедии в штате Флорида, где в результате стрельбы в школе погибли 17 человек, стало психическое расстройство обвиняемого Николаса Круза. Об этом американский лидер, являющийся сторонником свободной продажи оружия, написал в четверг на своей странице в сети Twitter.



"Есть много признаков того, что стрелок из Флориды был психически нездоров, его даже исключили из школы за плохое и странное поведение, - написал Трамп. - Соседи и одноклассники знали, что он представлял большую проблему. Необходимо всегда оповещать власти в таких случаях, снова и снова!"



В последнее время в США участились случаи убийств, в том числе массовых, совершенных психически нездоровыми людьми с использованием огнестрельного оружия. Это дает повод для призывов к ограничению его продажи. Однако Трамп выступает против такой меры.



В среду 19-летний Николас Круз был задержан по подозрению в совершении массового убийства в школе "Марджори Стоунмен Дуглас" во Флориде. Жертвами стрельбы стали 17 человек, в больницах находятся 14 пострадавших. Как сообщил телеканал Fox News, многие бывшие одноклассники Круза опасались его и подозревали, что он может прийти в школу с оружием и устроить бойню.

