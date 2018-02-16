Выход новой книги "Песнь льда и пламени" отложили еще на год

Американский писатель Джордж Мартин не намерен выпускать шестую часть книги своей саги "Песнь льда и пламени" в 2018 году, как было запланировано ранее. Об этом автор сообщил в личном блоге.



Как отметил писатель, в этом году состоится выход лишь первого тома дилогии "Пламя и кровь". В нем пойдет речь об истории династии Таргариен.



В то же время шестая часть "Песни льда и пламени" выйдет в продажу лишь после нее. Известно, что эта книга стала основой нового сезона сериала "Игра престолов", выход которого намечен на 2019 год.



Известно, что книга получит название "Ветра зимы и станет предпоследней частью цикла "Песнь льда и пламени".

