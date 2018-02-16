В Украину за январь ввезли почти 800 электромобилей

В первом месяце 2018 года в Украину завезли 793 электромобиля, что в 6 раз больше, чем в январе годом ранее. Об этом и. о. главы ГФС Мирослав Продан рассказал в интервью Экономической правде.



По его словам, объемы импорта электрокаров в Украине относительно небольшие, потому что электрокар пока недешевый по сравнению с обычным автомобилем.



В 2017 году импортировано 2700 электромобилей. Удельный вес электрокаров в импорте всех транспортных средств чрезвычайно мал. Новых авто было ввезено 80 500, подержанных - почти 73 000.



"Я убежден, что количество электрокаров будет расти ежегодно - граждане начнут переходить на экологические авто. Увеличение спроса мы видим уже в январе: ввезено 793 электромобиля, в шесть раз больше, чем в январе 2017 года", - отметил Продан.

