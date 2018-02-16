Дуда передал "антибандеровский закон" в Конституционный суд

Президент Польши Анджей Дуда направил в среду, 14 февраля, закон об Институте национальной памяти в Конституционный суд. Юристы должны будут проверить документ на соответствие с Конституцией страны. Об этом сообщает канцелярия президента Польши. Как заявил Дуда, положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин, прочитав закон, понимал, какие действия попадают под наказания, а какие нет.



По мнению польского президента, безосновательное приписывание польскому народу или Польше ответственности за Холокост "обосновывает" предусмотренное в законе уголовное преследование лиц, которые это делают.



"Оценка положений Конституционным судом, который окончательно должен определить их соответствие Конституции, открывает юридический путь к обсуждению и выяснению возникающих сомнений", - отметил Дуда.

