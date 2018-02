Энтузиасты собрали $160 тыс. на первый в мире памятник Боуи

Первый в мире памятник музыканту Дэвиду Боуи будет официально открыт 25 марта в городе Эйлсбери, графство Бэкингемшир, Англия.



В этом городе, в клубе Friars Aylesbury, Боуи в 1971 году представил свой четвертый студийный альбом Hunky Dory, а в 1972 году там же презентовал пятую пластинку The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. Владельцы клуба Дэвид и Сью Стоппс запустили на Kickstarter сбор средств на памятник музыканту, собрали около 170 тысяч долларов и заказали проект британскому скульптору Эрдрю Синклеру, пишет Intermedia со ссылкой на Team Rock.



Скульптура получила название "Земной посланник". В честь ее открытия в Эйлсбери состоится концерт инди-группы Callow Saints, а вечером в театре Waterside будет устроен благотворительный вечер с участием Ховарда Джонса, Джона Отвэя и группы Dung Beatles.



В ходе благотворительного аукциона поклонники Боуи смогут приобрести различные памятные вещи - от футболок и постеров до бронзовых масок музыканта, сделанных во время съемок фильма "Человек, который упал на Землю". За счет вырученных средств супруги Стоппс надеются оплатить счета за создание и установку памятника - на сегодняшний день им не хватает около 70 тысяч долларов.



Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал "Роллинг стоун" поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".