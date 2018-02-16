Украинцы стали больше путешествовать - Госстат

Украинцы за 2017 год почти 26,5 млн раз выезжали за границу, это на 1,8 млн больше, чем в 2016 году. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает Сегодня со ссылкой на Государственную службу статистики. Отмечается, что в 2017 году в Украину приезжало и больше иностранцев - 14,2 млн против 13,3 млн в 2016 году.



Отмечается, что самая популярная цель вояжа у наших граждан - частная поездка. В прошлом году по своим делам из Украины выезжало 26,2 млн украинцев. Львиная доля из них пришлась на три страны - 9,9 млн человек проехалось в Польшу, 4,3 млн в Россию и 1,6 млн - в Молдову.



Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тысяча украинцев. Самой востребованной оказалась Турция, где побывало 29,4 тысяч украинцев. Далее - Египет (14,8 тысяч) и Болгария (12,2 тысяч). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тысяч человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке.



Всего за год украинцы посетили 71 страну. 406 украинцев съездили в Танзанию, 55 - Кению, а еще 7 - в Мали. Столько же побывали на британских островах Питкэрн.



Самой распространенной целью посещения Украины для иностранцев оказался частный визит - такую причину на таможне указали 13,7 млн человек. Чаще к нам приезжали молдаване (4,4 млн), белорусы (2,6 млн) и россияне (1,4 млн).



Кроме этого, 348,8 тысяч иностранцев приезжали к нам и по культуре и спорту. Чаще всего с таким мотивом в Украину ехали жители Венгрии (201,5 тысяч), румыны (97,5 тысяч) и россияне (31,1 тысяч). По одному спортсмену/культурному деятелю к нам прибыло из Зимбабве, Непала, Судана, Сингапура и Чили. В то же время почти у 89 тысяч иностранных граждан целью поездки значилась "командировка" или "дипломатическая миссия". Больше всего дипломатов и бизнесменов Украина приняла из Беларуси (66,5 тысяч), России (7 тысяч), Турции (5,1 тысяч) и Сербии (3,1 тысяч).



Почти 39 тысяч жителей других стран посещали Украину с туристической целью. Из них - 17 тысяч белорусов, 7,4 тысяч турков, 4,8 тысяч россиян, 2,7 тысяч израильтян и 1,4 тысяч немцев. Учиться к нам приехало 4,5 тысяч иностранцев. Большая часть студентов - из России (3,4 тысяч), однако украинские вузы выбрали еще и 200 граждан Марокко, 175 поляков, 79 египтян, 72 американца и два уроженца Северной Кореи.



Четыре тысячи человек пополнили наше постоянное население. Больше всего в Украину иммигрировало из РФ (2,7 тысяч), Турции (239) и Молдавии (209). В 2017 году у нас трудоустроились 2,6 тыс. иностранцев, из них 2,1 тыс. - россияне.



Всего за прошлый год у нас погостили граждане почти из 130 стран мира.

