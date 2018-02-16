Транзита газа должен проходить через Украину – Польша

Транзит газа в Европу должен проходить через Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.



"Прежде всего, это политический вопрос и вопрос больших, серьезных угроз, которые могут возникнуть в ситуации, если Nord Stream-2, то есть вторая нитка Северного потока, будет построена", — сказал Моравецкий.



Он выступил категорически против того, чтобы Россия получила возможность транспортировать газ в Европу в обход Украины. Он также выразил мнение, что зависимость от украинского транзита сдерживает Россию от агрессии и эскалации конфликта на Донбассе.

