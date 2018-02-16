ВСУ перенес рассмотрение иска Саакашвили

Верховный суд Украины перенес рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по обжалованию лишения его украинского гражданства до рассмотрения заявления защиты об отводе судей, о дате следующего заседания сообщат позже.



Ранее в пятницу Верховный суд продолжил рассмотрение иска политика о лишении его гражданства Украины.



В ходе судебного заседания адвокаты Саакашвили выразили недоверие коллегии судей по делу, потребовав ее отвода. По их мнению, при назначении состава суда могло произойти вмешательство в автоматизированную систему распределения дел.



"Для решения вопроса об отводе судей передать заявление об отводе на автоматизированное распределение дел для определения судьи, который будет рассматривать это заявление. Остановить производство по делу до решения заявления об отводе состава суда", — сказала на заседании председательствующая по делу судья Раиса Ханова.



Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

