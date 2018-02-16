Защита Саакашвили обжаловала в ЕСПЧ его выдворение из Украины

Защита экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили обжаловала его выдворение из Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил в пятницу журналистам его адвокат Руслан Чернолуцкий.



"Мы будем добиваться восстановления справедливости в европейских инстанциях. Уже отправили документы в ЕСПЧ", - сказал он. При этом, по словам адвоката, его подзащитного выдворили из страны незаконно. "Я уверен, что Саакашвили вернется в Украину в ближайшее время", - добавил Чернолуцкий.



Он подтвердил также, что выдворение Саакашвили будет обжаловано и в украинском суде. В частности, по его словам, будут соответствующие иски к Государственной миграционной службе Украины, Госпогранслужбе и Министерству внутренних дел.



12 февраля экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться в Украину. В среду он прибыл в Нидерланды, где в тот же день получил разрешение на временное проживание.

