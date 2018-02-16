Хакеры взломали все пять уровней защиты Windows 10

О взломе "неприступной" защиты Windows 10 UWP заявила группа киберпреступников CODEX, пишет портал Game Debate. Хакеры отметили, что скомпрометированы все пять уровней защиты.



Известно, что до настоящего момента универсальная платформа Windows UWP являлась наиболее защищенной из всех продуктов корпорации.



Тем не менее, хакерам удалось проникнуть в реализуемую на базе UWP игру Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. В итоге они смогли обойти все пять алгоритмов защиты (DRM или digital restrictions management).



Если верить киберпреступникам, то также подверглись взлому такие структуры, как Arxan, MSStore, UWP, XBLive и EAppX.



По мнению специалистов кибербезопасности, Microsoft должна в скором времени обновить защиту платформы.

