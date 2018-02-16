Климкин надеется переговорить с Лавровым на встрече в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил запланированную встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, на которой поднимет вопросы украинских политзаключенных и миротворческой миссии на Донбассе.



"Планирую встретиться Лавровым. С ним будет тематика несколько другая. Поскольку заложники – это фантастически важно, а это сейчас все блокируется… Скажу Лаврову, что они должны свою оккупационную администрацию контролировать, обязательно подниму вопрос наших политических заключенных , поскольку в рамках "норманди" он всегда отказывается это обсуждать", - сказал П.Климкин журналистам в Мюнхене в пятницу .



Также, по словам министра, он с С.Лавровым будет обсуждать формат миротворческой миссии на Донбассе, "поскольку сейчас очень много спекуляций".



П.Климкин уточнил, что на его встречу с С.Лавровым ориентировочно отведено полчаса, и она пройдет перед встречей в "нормандском формате".

