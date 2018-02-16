Встреча "нормандской четверки" в Мюнхене пройдет без главы МИД Франции

Встреча "Нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу вечером в Мюнхене, сообщил журналистами глава МИД Украины Павел Климкин. Он уточнил, что министр иностранных дел Франции не сможет присутствовать во встрече, но будет присутствовать его представитель. Главные темы, которые будут обсуждаться на встрече – безопасность, освобождение заложников, гуманитарная часть.



"То, что происходит на оккупированных территориях – это ужас", - прокомментировал П.Климкин.



В "нормандскую четверку", обсуждающую вопросы урегулирования на Донбассе, входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.



Предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" прошлой Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам С.Лаврова, по ситуации на Донбассе прогресс достигнут не был.

