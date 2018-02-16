Турция и США договорились о нормализации отношений

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о том, что Анкара и Вашингтон договорились о нормализации отношений. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в турецкой столице, трансляцию которой вел телеканал A Haber.



"Накануне состоялись переговоры президента Тайипа Эрдогана с Рексом Тиллерсоном, они были очень конструктивными. Отношения с США находятся в критической стадии, есть шаги которые необходимо предпринять для нормализации отношений, - сказал он. - Мы достигли договоренностей о нормализации двусторонних отношений".



Встреча Эрдогана и Тиллерсона прошла 15 февраля и продлилась более трех часов. Согласно сообщениям турецких СМИ, президент "открытым текстом" изложил госсекретарю приоритеты и ожидания Турции от США в рамках двусторонних отношений по ряду вопросов.



12 февраля глава МИД Турции заявил, что отношения между Анкарой и Вашингтоном могут "либо восстановиться, либо испортиться окончательно".



Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к разряду террористических организаций, и утверждает, что полученное СНС американское оружие может быть направлено против Турции.

