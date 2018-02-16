Фирма племянницы Джарты беспрепятственно минимизирует таможенные платежи на Николаевской таможне

Фирма, которая имеет отношение к уволенной в марте 2015 года в рамках закона "О люстрации" экс-заместителю начальника Николаевской таможни, племяннице покойного экс-премьер-министра Крыма Василия Джарты Анне Колодяжной, беспрепятственно оформляет груз на Николаевской таможне, занижая платежи в 3-5 раз.



Об этом пишет сайт "Преступности.нет" со ссылкой на источники в ГФС Украины.



Зарегистрированное в Николаеве ООО "Нано микс" за период с 30 октября по 15 декабря 2017 года завезла в Украину через Николаевскую таможню 17 контейнеров, в которых, среди прочего было более 117 тонн надувных матрасов, которые выступали т.н. товаром подмены.



"На самом деле в контейнерах находились дорогие товары: бытовая техника, электроника, игрушки, одежда и обувь. Однако при оформлении таких товаров предприятие должно было бы заплатить большую пошлину. Вместо этого предприятие задекларировало надувные матрасы по цене $1,2/кг и таким образом снизило таможенные платежи в 3-5 раз. Если бы надувные матрасы завозили хотя бы накануне пляжного сезона, еще можно было бы предположить, что это настоящая номенклатура, но завозить товар, который будет ближайшие полгода лежать на складе, никакое предприятие не будет", – приводит сайт слова своего собеседника.



Помимо матрасов ООО "Нано микс" за этот же период завезло в Украину из-за границы 11,6 тонн салфеток, 4 тонны некой печатной продукции, 4,2 тонны пластилина и других подобных товаров, по цене от $0,8/кг до $1,49/кг.



"Интересно, что вес контейнеров, в которых находились "матрасы" и "салфетки", был нормальным – от 15 до 22 тонн. А вот вес нескольких контейнеров компании, в которых были указаны детские игрушки, резко падал. Эти контейнеры, по данным о результатах таможенного оформления Николаевской таможни ГФС, имели вес всего от 2,6 то 3 тонн", – рассказал собеседник издания.



Также он отметил, что занижение реального веса груза или документальная подмена товара на более дешевый – стандартные методы минимизации таможенных платежей. Компания-минимизатор либо указывает полный вес груза, но при этом вместо дорогого с оценкой $3-5/кг, подает в таможенной декларации сведения о дешевом грузе (в районе $1/кг) и таким образом таможенные платежи снижаются в 3-5 раз. Либо, занижает реальный вес контейнера в те же 3-5 раз – с 15-20 тонн до 3-4 тонн, что приводит к аналогичному результату для размеров платежей.



Таким образом, ООО "Нано микс" вместо $67 тысяч таможенных платежей должно было бы заплатить от $200 до $300 тысяч.



Стоит отметить, что у "Нано микс" уставной фонд составляет 1 тысячу гривен. Директором и учредителем фирмы является некий Анатолий Литвин, который также является учредителем и директором еще двух аналогичных фирм: "Рейзен" и "Абриз".



"Конечно же, "Нано микс" – не единственный минимизатор. Таких компаний десятки. Например, "Интрейд Ник" в период с 17 октября по 22 декабря оформило 19 контейнеров, в которых были 8,6 тонн запчастей двигателей по цене $0,75/кг, 8 тонн перчаток по $1,2/кг, 4,5 тонны картонных коробок по $0,65/кг, 8 тонн пленки по $1,42/кг, около 30 тонн светильников по $1,5/кг и другие подобные товары", – резюмировал собеседник издания.

