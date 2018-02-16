Ж/д сообщение с аэропортом "Борисполь" будет завершено к концу 2018г - премьер

Правительство Украины намерено реализовать проект скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом "Борисполь" (Киев) в декабре 2018 года, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в соцсети Twitter в пятницу.



"Добраться до аэропорта или в Киев можно будет за 35 минут. Стоимость билета – 80-120 грн", – написал он.



Строительство железнодорожного сообщения между столицей и аэропортом должно начаться не позже 1 июня, уточнил премьер-министр.



Согласно проекту "Укрзализныци", который был поддержан Кабинетом министров, линию планируется проложить от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубычи" к терминалу D аэропорта "Борисполь", сообщается на "Правительственном портале".



"Фактически достроить необходимо только 4 км пути", - уточняется в сообщении.



"Сейчас есть реальное техническое решение. Приступаем к его реализации. Все процедурные моменты нужно решить до 1 июня", – цитирует пресс-служба Кабмина В.Гройсмана.



Координировать проект будет вице-премьер-министр Владимир Кистион.



Как отмечается в сообщении, на линии планируется задействовать 11 поездов PESA 620м на 91 место, два поезда PESA 630м на 192 места, которые будут перевозить не менее 2,67 млн пассажиров в год.



В свою очередь и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook отметил, что необходимый объем инвестиций в проект составляет 600-800 млн грн. В частности 450 млн грн на строительство путепровода; 100 млн грн на колею, платформы, реконструкцию контактной сети; 70 млн грн на строительство бокса депо и еще 100 млн грн на техническое восстановление рейковых автобусов.



На слайдах презентации, обнародованных Е.Кравцовым, указывается, что реализация проекта значительно разгрузит дорожную инфраструктуру, сократив загруженность дорог Киева на 1 тыс. автомобильных и 30 автобусных поездок в день.



Как сообщалось, в Украине существует нереализованный национальный проект "Воздушный экспресс" - железнодорожное пассажирское сообщение Киев - международный аэропорт "Борисполь", строительство других инфраструктурных объектов Киевского региона", который направлен на обеспечение развития транспортной инфраструктуры, усиление конкурентных позиций украинских авиаперевозчиков, рост инвестиционной и туристической привлекательности страны.



Для его реализации в 2011 году под госгарантии был заключен кредитный договор с Экспортно-импортным банком Китая на сумму $372,3 млн. Генеральным подрядчиком для выполнения работ по строительству "под ключ" была определена CCEC.



В 2014 году бывший тогда министром инфраструктуры Максим Бурбак заявил в интервью "Фокусу", что Украина уже выплачивает кредит по национальному проекту "Воздушный экспресс", при этом не известно, куда исчезло около $50 млн. Госинвестпроект тогда опроверг это заявление.



Между тем в декабре 2014 года и.о. замгендиректора аэропорта "Борисполь" по операционной деятельности Антон Борисюк выразил сомнение в востребованности первоначального проекта железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь", а в апреле того же года на то время министр инфраструктуры Андрей Пивоварский назвал этот проект "экономически необоснованным".



В июне 2015 года стало известно о готовности Украины и Китая обсудить возможность перенаправления кредитных средств, предусмотренных для "Воздушного экспресса", на другие проекты, а в марте 2016 года Миинфраструктуры получило согласие китайских партнеров на переформатирование проекта "Воздушный экспресс".



CCEC также является оператором с китайской стороны по заключенному в 2012 году 15-летнем контракту между Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ) и Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. В начале сентября этого года CCEC пожаловалась на невыполнение ГПЗКУ своих обязательств по контракту.

