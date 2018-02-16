МВФ торопит Украину с приватизацией

Украине необходимо начать продажу государственных предприятий. Об этом заявил руководитель миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщается на официальном сайте парламента.



Как отмечается, стороны обсудили вопросы выполнения положений меморандума о сотрудничестве с МВФ и законодательного обеспечения дальнейшего реформирования экономики Украины.



Рон Ван Роден отметил изменения в украинской экономике за последние два года. "Благодаря усилиям правительства и парламента мы видим, что экономика оживает и демонстрирует рост на 2-3 процента", - сказал он.



Представитель МВФ считает, что Украина нуждается в инвестициях - внутренних и иностранных. Рон Ван Роден назвал важными законы о приватизации и те, которые направлены на борьбу с коррупцией, отметив также необходимость принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране.



"Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАЗК", - подчеркнул он.

