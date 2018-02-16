Ученые объяснили особо сильную боль от пореза бумагой

Ученые объяснили особо сильную боль от пореза бумагой

Ученые назвали причину, по которой порезанный бумажным листом палец болит особенно сильно, несмотря на незначительные повреждения. Об этом сообщает Science Alert.

Дело в кожных ноцицепторах — первичных нейронах, которые активируются только болевым раздражителем. Их концентрация на кончиках пальцев значительно превышает средние значения в человеческом теле, и в этом, говорят ученые, можно наглядно убедиться, приложив сложенный лист к пальцам, ногам, рукам, спине и к лицу — ощущения будут значительно различаться.

«Это защитный механизм, — утверждает дерматолог Хейли Голдбах из Университета Каролины, США. — Кончики пальцев — наш способ познавать мир и выполнять мелкую работу».

Еще одной причиной исследователи назвали саму бумагу. Края у листа не идеально гладкие, и способны наносить рваные раны. К тому же, порезы от бумаги недостаточно глубоки, чтобы активировать естественные защитные механизмы организма, такие как свертывание крови и образование рубцов, вследствие чего поврежденные нервные окончания в пальцах остаются открытыми.