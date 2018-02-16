Расмуссен: Миротворцы – наиболее эффективный инструмент для имплементации минских соглашений

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен считает миротворческую миссию ООН на Донбассе наиболее эффективным инструментом для имплементации минских соглашений.



"Что касается Украины, то у нас есть минский процесс. И минский процесс – это основа, но мы должны сказать, что все понимают, что совершенно ничего не произошло для имплементации минского договора. И я вижу, что предложения по миротворческой миссии – это наиболее эффективный инструмент для имплементации минских договоренностей", - сказал он журналистам в пятницу в Мюнхене.



По словам А.фог Расмуссена, прежде чем говорить о национальном составе миротворческой миссии ООН на Донбассе, необходимо согласовать ее мандат.

