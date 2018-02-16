Украина усиливает сотрудничество с США по кибербезопасности

Украина и Соединенные Штаты Америки усилят сотрудничество в сфере кибербезопасности.Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Вашингтоне на странице в соцсети Facebook в пятницу, 16 февраля.



Отмечается, что сотрудничество Украины и США поможет противостоять вызовам со стороны стран-агрессоров.



"Сегодняшнее заявление Белого дома, которое четко указывает, что именно военные РФ осуществили направленную кибератаку NotPetya против Украины в июне прошлого года, а также прогнозы американской разведки об ожидаемом усилении российских киберопераций против нашего государства требуют скоординированного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности", - сказано в сообщении.



Также отмечается, что Киев уже усиливает практическое сотрудничество с США в сфере кибербезопасности. В частности, еще в сентябре 2017 года был начат "кибердиалог" с Государственным департаментом. Кроме этого, ведется активная работа с Конгрессом США. В частности, начато партнерство по кибербезопасности с Университетом Дж. Вашингтона.



Согласно сообщению украинского посольства, поддержанный на прошлой неделе Палатой представителей Конгресса США законопроект об укреплении сотрудничества Украины и США в области кибербезопасности позволит "вместе противостоять российской агрессии в киберпространстве".

