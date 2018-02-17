Индийского миллиардера обвинили в мошенничестве на $1,8 млрд

Индийского ювелира Нирава Моди, заработавшего миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, обвиняют в мошенничестве на общую сумму 113 млрд индийских рупий ($1,77 млрд).



Forbes оценивает состояние 47-летнего Н.Моди примерно в такую же сумму - $1,74 млрд.



Как сообщают индийские СМИ, включая NDTV, Н.Моди покинул страну в первых числах января. Центральное бюро расследований Индии обратилось за помощью в поисках подозреваемого, его жены, брата и возможных соучастников в Интерпол. Действие паспортов Н.Моди и его дяди и делового партнера Мехула Чокси приостановлено на четыре недели для проведения расследования, паспорта могут быть аннулированы, если они в ближайшее время не свяжутся с властями.



В среду второй по величине госбанк Индии по объему активов, Punjab National Bank (PNB), объявил об обнаружении мошеннических транзакций на $1,77 млрд. Открыто о подозрениях в адрес ювелира-миллиардера не сообщалось.



Но в тот же день банк направил в Центральное бюро расследований Индии жалобу, в которой связал нарушения с Н.Моди и его компаниями, заявили агентству Bloomberg информированные источники.



По их словам, Punjab National Bank утверждает, что Н.Моди обманным путем получил от него банковские гарантии на 114 млрд индийских рупий ($1,6 млрд), а потом привлек значительные кредиты за рубежом под эти гарантии. Мошенничество, вероятно, началось еще в 2011 году.



В банке подозревают, что миллиардер действовал в сговоре с руководителями среднего звена в мумбайском филиале. На данный момент 18 сотрудников PNB отстранены от работы в связи с этим делом.



Две недели назад PNB инициировал иск против Н.Моди на 2,8 млрд рупий, опубликовал информацию о нем и сообщил, что попытается выяснить, не были ли последствия мошенничества более масштабными, чем предполагалось изначально.



Индийские власти провели обыски 17 домов, магазинов и офисов, принадлежащих Н.Моди, и изъяли бриллианты, золото, ювелирные украшения и наличные деньги на сумму 51 млрд рупий.



По данным NDTV, Н.Моди видели в Давосе, где он общался с однофамильцем - премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сейчас миллиардер якобы находится в Нью-Йорке.



Нирав Моди - индиец по происхождению, но вырос в Бельгии. Учился (и не доучился) в Уортонской школе бизнеса, затем вернулся на историческую родину, где начал работать в ювелирной мастерской дяди - Мехула Чокси. Н.Моди создал собственный бренд Nirav Modi с магазинами в 16 крупнейших городах мира и ювелирную компанию Firestar Diamond, годовая выручка которой составляет $2,3 млрд. В списке индийских миллиардеров по версии Forbes Н.Моди занимает 85-е место.



Ювелирные работы Нирава Моди украшают обложки каталогов Christie's и Sotheby's и популярны среди голливудских звезд. Их носят актрисы Кейт Уинслет, Тараджи Хенсон и Приянка Чопра, причем последняя является лицом бренда Nirav Modi.

