Прокуратура задержала директора "Элита центра" при попытке очередной аферы

Прокуратура Киева в четверг 15 февраля задержала директора финансовой пирамиды "Элита центр" при попытке совершить очередную аферу, сообщила пресс-служба прокуратуры.



"Директор ООО "Элита центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД", требовали $50 тыс. от собственника квартиры в новостройке "Элита центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.



Согласно ему, руководители компаний предлагали за данное вознаграждение отозвать иски по правам на жилье, которое они же продали инвесторам.



По данным прокуратуры, директор "Элита центр" был задержан по месту жительства, а его сообщник из "ПСП ЛТД" — под зданием Оболонского райсуда Киева сразу после получения денег.



Прокуратура сообщила руководителям ООО "Элита центр" и ООО "Строительно-инвестиционная компания "ПСП ЛТД" о подозрении в уголовном нарушении — подкупе служащего юрлица (ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины).



По информации пресс-службы, прокуратура будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. Следственные действия продолжаются.

