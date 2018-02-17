Киев ведет переговоры по "бандеровскому" закону

В Варшаве в пятницу, 16 февраля, состоялись украинско-польские переговоры по историческим вопросам и относительно отношений между двумя странами. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Twitter.



Встреча состоялась на уровне вице-премьер-министров, Украину представлял Павел Розенко, а Польшу – Пйотр Глинский.



"Переговоры завершены. Но не закончены. Подняли ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев в Польше, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых работ", - отметил Розенко.



Он также отметил, что теперь в Киеве ожидают вице-премьер-министра Польши Глинского.

