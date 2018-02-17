Украине грозит развал из-за олигархов - Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в интервью австрийскому изданию Die Presse заявил, что Украина находится в опасном положении из-за олигархов.



"Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них − это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части", − заявил Саакашвили.



Он также указал, что многие олигархи содержат собственные вооруженные формирования, вносящие нестабильность в общество.

Все это, по мнению политика, ведет к тому, что "восток и юг страны погибают экономически", а на Буковине и Закарпатье растут сепаратистские настроения.

