Столтенберг: НАТО не откажется от ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны сохранять ядерное вооружение, сообщает Европейская правда. В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 16 февраля, Столтенберг подчеркнул, что полное ядерное разоружение несет миру угрозу нестабильности.



"НАТО − по крайней мере, пока остается в нынешнем виде − будет оставаться ядерным альянсом", − отметил генсек и добавил, что это необходимо для сохранения баланса сил.



"Мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО нет − это опасный мир", − указал Столтенберг.



При этом он поддержал идею частичного ядерного разоружения ключевых ядерных государств.



"Мы заинтересованы в пропорциональном и взаимном сокращении ядерного потенциала" − сказал глава альянса.

