Габриэль: ФРГ готова инвестировать в восстановление Донбасса

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о готовности Берлина инвестировать в восстановление востока Украины. "Германия готова инвестировать в восстановление Донбасса", - сказал З.Габриэль на завтраке с представителями деловых кругов России и Германии. Он также заявил о поддержке идеи миротворческой миссии ООН на Донбассе. "Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попробовать ее ускорить.



Но мы не можем решать этот вопрос сами, его необходимо обсуждать в рамках Совета безопасности ООН", - добавил министр.



По словам З.Габриэля, "это одна из немногих реалистичных возможностей довольно быстро добиться результатов".



При этом глава МИД Германии высказался за поэтапное снятие санкций с России в случае отвода тяжелых вооружений на Донбассе.



"Если нам удастся вывести тяжелые вооружения с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции", - сказал З.Габриэль.



"Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу", - отметил он.

