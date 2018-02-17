Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире

Президент Украины Петр Порошенко призвал запретить флаг Российской Федерации во всем мире.



"В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018", - цитируются слова главы украинского государства на Мюнхенской конференции.



По словам Порошенко, у мировой общественности есть горький опыт, когда некоторые ради собственной корысти жертвовали ценностями и это приводило к ужасным последствиям для всех.



"Итак, является ли нынешняя ситуация с Россией другой? Наш ответ должен быть "нет". "Нет" - признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. "Нет" - восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Нет" - умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. "Нет" - "Северному потоку-2", который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей", - сказал Порошенко.

